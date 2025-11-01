Болгары испугались падения правительства из-за санкций США против России

Болгария опасается, что санкции США против РФ приведут к падению правительства

Болгария опасается, что ограничения США против «Лукойла» приведут к падению правительства, поэтому намерена просить Вашингтон об исключении страны из санкций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Бургасе находится крупный нефтеперерабатывающий завод «Лукойл», который обеспечивает до 80 процентов потребностей страны в топливе.

По словам источников, правительство обеспокоено тем, что санкции могут привести к остановке нефтеперерабатывающего завода из-за отказа банков от сотрудничества с ним, что вызовет повсеместную нехватку топлива и протесты.

Бывший министр охраны окружающей среды Болгарии Юлиан Попов согласился с тем, что правительство недостаточно подготовлено и у него нет плана действий на случай ухода «Лукойла», что может привести к дефициту топлива, если не будет найдено решение.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил исключить его страну из санкций против российской нефти, но получил отказ.