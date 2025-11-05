Бывший СССР
Выживший после ракетного удара по построению ВСУ боец обвинил своих в шпионаже для России

Боец ВСУ обвинил своих в предательстве из-за удара РФ по построению 35-й бригады
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украинский военный, находившийся на месте событий во время удара по построению 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил республики (ВСУ) в Днепропетровской области, обвинил «своих» в шпионаже для России. Об этом говорится в материале телеканала «Суспильне».

«Погода была плохая, дроны над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то слил из своих», — заявил военный.

1 ноября бойцы собрались в честь годовщины создания 35-го батальона морской пехоты, готовилось торжественное награждение с кострами и факелами. По словам военнослужащего, кто-то предал бригаду, раскрыв ВС РФ данные о планировавшемся мероприятии.

Совокупные потери противника в результате ракетного удара ВС России 1 ноября составили не менее 56 морпехов. Из них 8 бойцов были ликвидированы, 40 человек получили ранения и еще 6 пропали без вести.

