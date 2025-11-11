В результате атаки БПЛА пострадали жители ДНР

Пушилин: При атаке БПЛА ВСУ пострадали 2 жителя Горловки

В Горловке в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Никитовском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на легковой автомобиль пострадали женщина 1954 г.р. и мужчина 1991 г.р., им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.

Глава республики добавил, что также были повреждены легковые автомобили.

Ранее появилась информация о том, что Горловка в ДНР подверглась одной из самых массированных атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Под ударом оказались два района города, повреждения получили жилые дома. В одной из пятиэтажек обрушился лестничный пролет.

