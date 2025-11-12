Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:56, 12 ноября 2025Экономика

Сельские магазины в России захотели поддержать

Лут: Небольшие сельские продуктовые магазины важно сохранить
Вячеслав Агапов

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В России важно сохранить небольшие сельские продуктовые магазины. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, ее цитирует ТАСС.

Выступая на правительственном часу в Госдуме, глава Минсельхоза захотела поддержать небольших представителей сегмента розничной торговли. Именно они обеспечивают физическую доступность продовольствия в стране. Поэтому власти должны помочь сохранить таким магазинам возможность традиционной розницы конкурировать с интернет-торговлей.

«Вместе с новыми возможностями платформенная экономика несет в себе и новые вызовы, которые мы должны учитывать. В том числе считаем важным сохранение небольших сельских продуктовых магазинов, которые работают в менее мягких регуляторных условиях по сравнению с маркетплейсами», — пояснила министр.

По имеющимся данным, на фоне роста маркетплейсов продажи традиционной розничной офлайн-торговли упали на 20 процентов за последние два года. Одновременно количество действующих торговых точек в непродовольственной рознице уменьшилось на 4 процента, а численность персонала сократилась в наиболее пострадавших сегментах в среднем на 10 процентов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    МИД России прокомментировал взрыв в Индии

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Власти Украины захотели укрепить роль русского языка

    Певица Слава сообщила о своем диагнозе

    Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

    Татьяна Лазарева обиделась на называющих ее алкоголичкой россиян

    В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости