Сельские магазины в России захотели поддержать

Лут: Небольшие сельские продуктовые магазины важно сохранить

В России важно сохранить небольшие сельские продуктовые магазины. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, ее цитирует ТАСС.

Выступая на правительственном часу в Госдуме, глава Минсельхоза захотела поддержать небольших представителей сегмента розничной торговли. Именно они обеспечивают физическую доступность продовольствия в стране. Поэтому власти должны помочь сохранить таким магазинам возможность традиционной розницы конкурировать с интернет-торговлей.

«Вместе с новыми возможностями платформенная экономика несет в себе и новые вызовы, которые мы должны учитывать. В том числе считаем важным сохранение небольших сельских продуктовых магазинов, которые работают в менее мягких регуляторных условиях по сравнению с маркетплейсами», — пояснила министр.

По имеющимся данным, на фоне роста маркетплейсов продажи традиционной розничной офлайн-торговли упали на 20 процентов за последние два года. Одновременно количество действующих торговых точек в непродовольственной рознице уменьшилось на 4 процента, а численность персонала сократилась в наиболее пострадавших сегментах в среднем на 10 процентов.