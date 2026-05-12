18:53, 12 мая 2026

Ермаку передумали избирать меру пресечения из-за дела о коррупции

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Бывшему главе офиса президента (ОП) Украины Андрею Ермаку передумали избирать меру пресечения 12 мая. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости.Live».

«Сегодня меру пресечения для Ермака принимать не будут», — сказано в публикации.

Отмечается, что заседание 12 мая было посвящено заслушиванию позиции прокурора и изучению части материалов дела.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. Стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

