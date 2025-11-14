Перспективы полувековой ипотеки в России оценили

Риелтор Максимович: Ипотека сроком на 50 лет вряд ли будет интересна россиянам

Ипотека сроком на 50 лет вряд ли будет интересна россиянам. Перспективы введения полувековых кредитов на жилье в стране оценила риелтор Юлия Максимович, пишут «Финансы Mail».

Специалистка отметила, что сейчас заемщики в среднем гасят ипотеку за 30 лет. При этом размер первоначального взноса вырос на 28 процентов, а ставки по кредитам не снижаются. На этом фоне россияне все чаще избегают ипотеки.

«В связи с этим возникает вопрос: "А стоит ли увеличивать срок ипотечного кредита?" Мой ответ — нет. У наших граждан, несмотря на положительную динамику в отношении к ипотечным продуктам, все равно сохраняются страхи по поводу того, что "ипотека — это ярмо", "а вдруг что-то случится", "а вдруг лишусь работы и не смогу платить". Таких страхов много», — пояснила Максимович.

Риелтор добавила, что ипотека на 50 лет не получит должного распространения еще и потому, что кредиты на жилье россияне берут в среднем в 35-летнем возрасте. Тогда получится, что погасить заем им удастся лишь к 85 годам, а это рискованно для всех участников сделки, заключила Максимович.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что увеличение максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет в России пока не обсуждается.