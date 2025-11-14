Турция усложнила жизнь российским перевозчикам грузов

«АвтоГрузЭкс»: Издержки автоперевозчиков при доставке грузов из Турции взлетели

Обновление инспекционных процедур при досмотре грузов в Турции существенно усложнило жизнь российским перевозчикам. Об этом говорится в сообщении ассоциации «АвтоГрузЭкс», ПЭК, AK Group и Digital VED, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Расходы на доставку с начала октября, когда изменения вступили в силу, выросли на 30 процентов, указала основатель платформы Digital VED Анна Фомичева. К концу года они могут увеличиться на 40 процентов в среднем, а для скоропортящихся товаров — на 50 процентов.

К началу ноября срок доставки из Турции в Россию увеличился в среднем на 24-48 часов, рассказал эксперт «АвтоГрузЭкса», директор ПЭК: Global Геннадий Чичин. Такая ситуация связана с возросшим объемом выборочных проверок на пограничных переходах, которые могут занимать до восьми часов. Кроме того, часть грузов таможенники перенаправляют на склады временного хранения, удаленные на 100-300 километров.

Новые нормативы предусматривают, что контроль за документами можно проводить как на пограничных пунктах или таможнях, так и внутри страны. Перевозчики обязаны иметь при себе оригиналы или верифицированные электронные версии документов при себе до завершения рейса. Кроме того, полностью запрещен каботаж для иностранных транспортных компаний.

Из-за этого на турецких дорогах заметно выросло число проверок. Особенно сильно полиция присматривается к водителям-гражданам Турции, которые управляют фурами с иностранными номерами, так как зафиксированы случаи выполнения ими каботажных перевозок, рассказал управляющий партнер AK Group Адиль Акавов.

Вместе с тем спрос на перевозки товаров из Турции только растет, поэтому средний тариф в октябре поднялся на 4,2 процента по сравнению с сентябрем, хотя на практике это скорее восстановление к уровню предыдущего месяца. В ноябре и декабре, по мнению Акавова, можно ожидать сезонного роста спроса на доставку товаров на 20-25 процентов.

Ранее сообщалось, что к середине ноября в стадии ликвидации или банкротства в России находились около 6,7 тысячи юридических лиц, задействованных в сфере грузоперевозок. По данным АвтоГрузЭкса, с октября в стране сформировался дефицит перевозчиков.