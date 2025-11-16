Бывший СССР
В смерти офицера ВСУ под Волчанском заметили странность

РИА Новости: Офицер ВСУ Цема умер во время дежурства под Волчанском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) умер во время боевого дежурства в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Странный случай произошел под Волчанском. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цема», — заявил собеседник агентства.

По словам представителя российских силовых структур, причиной смерти майора 1974 года рождения казали «кровоизлияния в мозг».

Ранее стало известно, что командование ВСУ перекинуло под Волчанск из 10-го пограничного отряда Одессы бойцов спецназа «Дозор», подготовленных американскими инструкторами. Их обучение проходило еще до начала специальной военной операции.

