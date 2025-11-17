Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
41-летняя Валерия Гай Германика в микрошортах снялась в откровенных позах

Российский режиссер и телеведущая Валерия Гай Германика снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость предстала перед камерой на улице в коричневом свитере с воротом на молнии, черных микрошортах и прозрачных колготках в тон. Также она надела сапоги на шпильках и с широким голенищем и золотистую маску в виде морды дракона.

При этом знаменитость на одном из кадров позировала, сидя на корточках с широко разведенными в стороны ногами. «За час до снега», — указала она в подписи.

Ранее в ноябре 47-летняя актриса Ирина Пегова снялась в купальнике.

