Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:44, 18 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Кинолог указал на связанную с собакой загадочную деталь в деле пропажи семьи Усольцевых

Кинолог Уражевский о пропавшей в тайге семье: Корги способны выводить людей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Паниотов / Коммерсантъ

Корги способны брать след и выводить людей, проявляя пастушьи инстинкты, рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист указал на загадочную деталь в деле пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых.

«Многие думают, что корги — это домашняя собачка. Но это на самом деле не так. Корги относятся к группе овчарок. Корги всегда использовались для пастьбы коров. То есть это абсолютно рабочая собака. Им не страшна любая непогода, любой снег, любой ветер. Опасно только из-за коротких ног. То есть когда выпадает большой снег, то это проблема из-за того, что у собак короткие ноги. Но если снег не глубокий, то собака абсолютно рабочая и выносит любую непогоду», — рассказал Уражевский.

Кинолог подчеркнул, что если собака часто была на прогулках, общалась в семье, то ее могут использоваться для поиска.

«У них прекрасное обоняние. Они могут взять след и могут вывести. То есть потеряться практически эти собаки не могут. Но для этого должно быть минимальное обучение и доверять, конечно, этой собаке», — добавил он.

В данном случае были и горная местность, и обрывы. Могла быть какая-то трагедия. Но не нашли ни вещей, ни останков. Даже если, предположим, там была стая волков, еще кто-то, то станки были бы какие-то. Поэтому загадочная история

Владимир Уражевскийпрезидент Союза кинологических организаций России
Материалы по теме:
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Сын пропавшей Ирины Усольцевой уверен, что исчезнувшая в тайге семья жива. Как по всему миру загадочно пропадают люди?
Сын пропавшей Ирины Усольцевой уверен, что исчезнувшая в тайге семья жива.Как по всему миру загадочно пропадают люди?
17 ноября 2025

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых. Супружеская пара, а также их пятилетняя дочь и собака породы корги пропали во время однодневного похода в конце сентября. Версии высказываются самые разные: одни говорят, что они заблудились и замерзли, другие подозревают, что Усольцевы сбежали за границу, а третьи убеждены, что их исчезновение как-то связано с российскими спецслужбами. Сын пропавшей женщины от первого брака уверен, что его родные живы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Шойгу пытались совершить покушение на Троекуровском кладбище. Что известно о диверсии?

    В США раскрыли цель возможного ужесточения санкций против России

    Кинолог указал на связанную с собакой загадочную деталь в деле пропажи семьи Усольцевых

    Москвичам анонсировали самый ненастный день недели

    Ограничения на полеты ввели еще в одном российском аэропорту

    Стало известно о подготовке переговоров США и России

    Названа причина мощного взрыва под Омском

    В США заявили об отказе Клинтонов дать показания об Эпштейне

    Суд заставил изнасилованную девочку помнить о своем обидчике

    Рост числа больных раком простаты связали с их психологическим состоянием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости