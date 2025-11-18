Кинолог указал на связанную с собакой загадочную деталь в деле пропажи семьи Усольцевых

Кинолог Уражевский о пропавшей в тайге семье: Корги способны выводить людей

Корги способны брать след и выводить людей, проявляя пастушьи инстинкты, рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист указал на загадочную деталь в деле пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых.

«Многие думают, что корги — это домашняя собачка. Но это на самом деле не так. Корги относятся к группе овчарок. Корги всегда использовались для пастьбы коров. То есть это абсолютно рабочая собака. Им не страшна любая непогода, любой снег, любой ветер. Опасно только из-за коротких ног. То есть когда выпадает большой снег, то это проблема из-за того, что у собак короткие ноги. Но если снег не глубокий, то собака абсолютно рабочая и выносит любую непогоду», — рассказал Уражевский.

Кинолог подчеркнул, что если собака часто была на прогулках, общалась в семье, то ее могут использоваться для поиска.

«У них прекрасное обоняние. Они могут взять след и могут вывести. То есть потеряться практически эти собаки не могут. Но для этого должно быть минимальное обучение и доверять, конечно, этой собаке», — добавил он.

В данном случае были и горная местность, и обрывы. Могла быть какая-то трагедия. Но не нашли ни вещей, ни останков. Даже если, предположим, там была стая волков, еще кто-то, то станки были бы какие-то. Поэтому загадочная история Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых. Супружеская пара, а также их пятилетняя дочь и собака породы корги пропали во время однодневного похода в конце сентября. Версии высказываются самые разные: одни говорят, что они заблудились и замерзли, другие подозревают, что Усольцевы сбежали за границу, а третьи убеждены, что их исчезновение как-то связано с российскими спецслужбами. Сын пропавшей женщины от первого брака уверен, что его родные живы.

