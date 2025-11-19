Бывший СССР
На Украине назвали два условия увольнения Ермака

Зеленский уволит Ермака, если будет доказано его участие в коррупционных схемах
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главу офиса президента республики Андрея Ермака, если будет доказано его участие в коррупционных схемах. Об этом сообщает украинское издание «Цензор» в Telegram-канале со ссылкой на свои источники.

«В данном контексте она (отставка — прим. «Ленты.ру») возможна при двух условиях — на пленках НАБУ будет прямо разговор с Ермаком о коррупции или что он в доле», — сообщил источник.

В качестве второго условия называется участие главы офиса президента Украины в гонениях на независимые антикоррупционные структуры республики — НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход в беседе с экс-нардепом Игорем Мосийчуком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на его YouTube-канале заявила, что в коррупционном деле Тимура Миндича фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

