Мужчина изнасиловал девушку, лишил ее жизни шнурком и был пойман благодаря туристам в Бразилии. Об этом пишет издание Daily Star.

Трагедия произошла 21 ноября в городе Флорианополис. Известно, что 31-летняя Катарина Кастен вышла из дома около 7 утра на занятие по плаванию, но так и не дошла до места. Бездыханную и обнаженную девушку со следами насилия на теле обнаружили на популярной среди путешественников тропе Матадейру, ведущей к пляжу.

21-летнего подозреваемого Джоване Корреа Майера задержали в тот же день благодаря внимательности двух туристов. Женщины заметили молодого человека, вглядывавшегося в лес. Они сочли его поведение странным, решили сделать снимок незнакомца и направить фотографию полиции.

Сообщается, что задержанный возвращался с вечеринки в нетрезвом состоянии. Он признался в сексуальном насилии над девушкой и рассказал, что лишил ее жизни с помощью шнурка.

Кроме того, Майера также проверят на причастность к делу об изнасиловании 69-летней женщины в 2022 году. Тогда, в возрасте 17 лет, молодой человек работал в ее доме помощником садовника.

