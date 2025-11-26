Внешний вид Мелании Трамп на мероприятии в честь Дня благодарения вызвал споры в сети

Фотомодель и дизайнер, жена президента США Дональда Трампа Мелания посетила мероприятие в честь Дня благодарения и вызвала споры в сети из-за своего внешнего вида. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Супруга американского лидера предстала на публике в облегающей коричневой юбке длины миди и черной водолазке. Кроме того, на ней были остроносые лакированные туфли и кожаная куртка-бомбер. Ее образ дополнили макияж, выполненный в нюдовых тонах, и прическа с аккуратными локонами.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу наряда первой леди США и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Мелания как всегда стильная и элегантная», «Наша первая леди великолепна!», «Она добилась идеальных пропорций, выбрав узкую юбку-карандаш. Практичный и стильный образ», «Эта куртка будет смотреться ужасно на ком угодно, даже на Мелании», «Как будто она одолжила куртку у охранника. Она ей явно не подходит», «Странный верх для юбки. Его надо носить с джинсами», — рассуждали они.

Ранее пользователи сети сравнили наряд Мелании Трамп с больничным халатом.