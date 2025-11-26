Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:19, 26 ноября 2025Ценности

Внешний вид Мелании Трамп на мероприятии в честь Дня благодарения вызвал споры в сети

Мария Винар

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фотомодель и дизайнер, жена президента США Дональда Трампа Мелания посетила мероприятие в честь Дня благодарения и вызвала споры в сети из-за своего внешнего вида. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Супруга американского лидера предстала на публике в облегающей коричневой юбке длины миди и черной водолазке. Кроме того, на ней были остроносые лакированные туфли и кожаная куртка-бомбер. Ее образ дополнили макияж, выполненный в нюдовых тонах, и прическа с аккуратными локонами.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу наряда первой леди США и принялись обсуждать его в комментариях под материалом. «Мелания как всегда стильная и элегантная», «Наша первая леди великолепна!», «Она добилась идеальных пропорций, выбрав узкую юбку-карандаш. Практичный и стильный образ», «Эта куртка будет смотреться ужасно на ком угодно, даже на Мелании», «Как будто она одолжила куртку у охранника. Она ей явно не подходит», «Странный верх для юбки. Его надо носить с джинсами», — рассуждали они.

Ранее пользователи сети сравнили наряд Мелании Трамп с больничным халатом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    Лежавшие на заднем сиденье машины останки ее владельца не замечали две недели

    Раскрыты планы Великобритании по Украине

    Аглаю Тарасову признали виновной в контрабанде наркотиков. Какой приговор вынесли актрисе?

    Мужчина изнасиловал девушку, лишил ее жизни шнурком и был пойман благодаря туристам

    Назван малоизвестный фактор повышения риска деменции

    Гоблин назвал загадкой один закон в России

    Михалков назвал «Оскар» премией вашингтонского обкома

    Россиянин сделал ставку на матч АПЛ и выиграл более 11,5 миллиона рублей

    Появилось видео удара десятью ФАБ по Гуляйполю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости