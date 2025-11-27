Степашин: Воссоединение Одессы с Россией может быть добровольным

В перспективе воссоединение Одессы и Николаева с Россией может произойти на добровольной основе. Такое развитие событий допустил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с ТАСС.

«Мне бы, честно говоря, очень хотелось, чтобы Одесса и Николаев были в составе моей страны, но чтобы это было без войны, а добровольно. Я думаю, это следующий этап», — сказал Степашин.

Он отметил, что сейчас надо сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, в том числе на предложенных США 28 пунктах.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что Киев пустит на Украину войска стран НАТО в обмен на передачу России Одессы и всех южных областей Украины.