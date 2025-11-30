Бывший СССР
Зеленскому спрогнозировали потерю политических союзников

The Times: Зеленский может потерять политических союзников из-за коррупции
Олег Давыдов
Фото: Christophe Ena / AP

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять политических союзников в парламенте страны в связи с коррупционным скандалом. Такой прогноз сделало издание The Times.

Помимо этого, еще одной проблемой для Зеленского, утверждает издание, стал уход Андрея Ермака с поста главы его офиса. Дело в том, что он был самым доверенным советником украинского лидера.

В материале сказано, что после увольнения Ермака политическое положение президента страны стало очень шатким. К этому также привело и существенное ухудшение ситуации на фронте. В заключение издание задалось вопросом, сможет ли Зеленский пережить этот кризис.

Ранее бывший министр экономики Германии Роберт Хабек объяснил, почему некоторые страны отказались поддерживать Украину. Так, он считает, что причиной тому является колониальное прошлое этих государств.

