Зеленскому спрогнозировали потерю политических союзников

The Times: Зеленский может потерять политических союзников из-за коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять политических союзников в парламенте страны в связи с коррупционным скандалом. Такой прогноз сделало издание The Times.

Помимо этого, еще одной проблемой для Зеленского, утверждает издание, стал уход Андрея Ермака с поста главы его офиса. Дело в том, что он был самым доверенным советником украинского лидера.

В материале сказано, что после увольнения Ермака политическое положение президента страны стало очень шатким. К этому также привело и существенное ухудшение ситуации на фронте. В заключение издание задалось вопросом, сможет ли Зеленский пережить этот кризис.

