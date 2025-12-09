Реклама

11:37, 9 декабря 2025

В СВР раскрыли схему воровства на поставках оружия на Украину через польскую фирму

СВР: Польскую компанию PHU LECHMAR используют в схеме воровства на поставках ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Польскую посредническую компанию PHU LECHMAR задействуют в схеме воровства на поставках боеприпасов Вооруженным силам Украины. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Российское ведомство раскрыло схему кражи денег европейских налогоплательщиков. «Планируется, что фирма будет закупать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и Глобального Юга (в рамках «чешской снарядной инициативы» — прим. «Лента.ру»), выплачивая в пределах 1 тысячи долларов за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тысяч долларов за штуку», — пояснили в СВР.

Ранее в СВР заявили, что французские власти ищут способы напрямую ввязаться в конфликт на Украине. Разведка уточнила, что на подобные планы Елисейского дворца указывают даже открытые источники. В частности, речь идет о декрете французского правительства от 31 октября 2025 года, который «разрешает задействовать ЧВК (частные военные компании — прим. «Ленты.ру») для оказания помощи "третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения"».

