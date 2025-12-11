Реклама

18:27, 11 декабря 2025Россия

Путин напомнил командующему Южной группировкой войск о данном им обещании

Путин похвалил командующего Южной группировкой Медведева после взятия Северска
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин похвалил командующего Южной группировкой войск Сергея Медведева за взятие под контроль «Северска». Об этом пишет РИА Новости.

В ходе совещания о ситуации в зоне специальной военной операции глава государства напомнил, что 20 ноября Медведев пообещал, что Северск будет занят не позднее 15 декабря.

Путин рассказал, что в ходе одной из поездок в Дагестан по случаю завершения антитеррористической операции он встретился с местными добровольцами. Тогда к президенту подошла молодая женщина и поблагодарила фразой «сказал и сделал, мужчина». «И вот я хочу сейчас все эти слова вернуть вам и всем вашим командирам, бойцам: сказал и сделал. Мужчина», — обратился глава государства к командующему Южной группировкой.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о том, что российские войска заняли город Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Дмитрова.

В свою очередь, президент выразил мнение, что контроль над Северском приближает новое наступление, в успехе которого он не сомневается.

