Путин напомнил командующему Южной группировкой войск о данном им обещании

Путин похвалил командующего Южной группировкой Медведева после взятия Северска

Президент России Владимир Путин похвалил командующего Южной группировкой войск Сергея Медведева за взятие под контроль «Северска». Об этом пишет РИА Новости.

В ходе совещания о ситуации в зоне специальной военной операции глава государства напомнил, что 20 ноября Медведев пообещал, что Северск будет занят не позднее 15 декабря.

Путин рассказал, что в ходе одной из поездок в Дагестан по случаю завершения антитеррористической операции он встретился с местными добровольцами. Тогда к президенту подошла молодая женщина и поблагодарила фразой «сказал и сделал, мужчина». «И вот я хочу сейчас все эти слова вернуть вам и всем вашим командирам, бойцам: сказал и сделал. Мужчина», — обратился глава государства к командующему Южной группировкой.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину о том, что российские войска заняли город Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Дмитрова.

В свою очередь, президент выразил мнение, что контроль над Северском приближает новое наступление, в успехе которого он не сомневается.