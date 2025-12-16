Ученица школы в Одинцово рассказала об устроившем резню подростке

Ученица школы в Одинцово назвала тихим подростка, напавшего с ножом на людей

Ученица школы в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ Московской области) рассказала о подростке, напавшем с ножом на учебное заведение. Слова девушки приводит телеканал «360».

«Не раз видела мальчика в школе. Со стороны казался тихим, который ничего такого не мог устроить», — поделилась впечатлениями о молодом человек школьница.

Девушка также рассказала, что узнала о нападении на школу от одного из учеников, но не поверила и зашла в здание. Вскоре к ним прибежала учительница и увела в класс на третьем этаже, где они забаррикадировались и провели около получаса, пока за ними не пришла сотрудница правоохранительных органов.

Было очень страшно. Не знали, что будет дальше. (...) Человек с ножом ходил по коридору, вроде к кому-то ломился в дверь ученица школы в Одинцово

Утром 16 декабря в поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ Московской области) школьник в балаклаве напал на людей с холодным оружием. В результате нападения вооруженного ученика в одинцовской школе пострадали три человека — охранник и ученики. При этом для одного из детей ранения стали летальными.