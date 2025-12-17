Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 17 декабря 2025Мир

В США объяснили изменение отношения к России в стратегии нацбезопасности

Раф: Если РФ описывается как враг в стратегии США, то это блокирует переговоры
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Если Россия описывается как враг в стратегии нацбезопасности США, то это блокирует переговоры Вашингтона и Москвы. Изменение отношения к России в американской стратегии объяснил бывший сотрудник администрации экс-президента США Джорджа Буша-младшего Питер Раф в интервью Tagesspiegel.

«Для администрации Трампа ключевым фактором, вероятно, были продолжающиеся переговоры между США и Москвой. Если Россия описывается как враг в стратегии США, это блокирует переговоры с точки зрения президента Трампа», — заявил он.

По его словам, Трамп — переговорщик, движимый инстинктами, и мастер заключения сделок, который оценивает ситуацию, а затем принимает решение. Раф подчеркнул, что сейчас в большей степени, чем раньше, президент США влияет на действия правительства.

Ранее член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн в интервью «Ленте.ру» заявил, что стратегия президента США все равно исходит из гегемонистской роли Соединенных Штатов в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы на пороге большого конфликта». Сербия выбрала сторону в противостоянии между Европой и Россией

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Сидни Суини обругали в сети из-за глубокого декольте на премьере фильма

    Украина начала эвакуацию еще из одного города

    Обломки дрона упали на территории НПЗ в российском городе

    На Украине высказались о возможном бойкоте соревнований с участием российских спортсменов

    Еще трех сотрудников Минтранса задержали в российском регионе

    ЕС не удалось подтолкнуть Бельгию к использованию активов России

    Жене одержимого измерением длины пениса мужчины дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok