В США объяснили изменение отношения к России в стратегии нацбезопасности

Раф: Если РФ описывается как враг в стратегии США, то это блокирует переговоры

Если Россия описывается как враг в стратегии нацбезопасности США, то это блокирует переговоры Вашингтона и Москвы. Изменение отношения к России в американской стратегии объяснил бывший сотрудник администрации экс-президента США Джорджа Буша-младшего Питер Раф в интервью Tagesspiegel.

«Для администрации Трампа ключевым фактором, вероятно, были продолжающиеся переговоры между США и Москвой. Если Россия описывается как враг в стратегии США, это блокирует переговоры с точки зрения президента Трампа», — заявил он.

По его словам, Трамп — переговорщик, движимый инстинктами, и мастер заключения сделок, который оценивает ситуацию, а затем принимает решение. Раф подчеркнул, что сейчас в большей степени, чем раньше, президент США влияет на действия правительства.

Ранее член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн в интервью «Ленте.ру» заявил, что стратегия президента США все равно исходит из гегемонистской роли Соединенных Штатов в мире.