Силовые структуры
07:54, 23 декабря 2025Силовые структуры

В центре российского города нашли подпольную лабораторию по выпуску снюса

В центре Петербурга силовики нашли подпольную лабораторию по выпуску снюса
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В центре Санкт-Петербурга силовики нашли подпольную лабораторию по выпуску снюса. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Незаконное производство находилось на складе, расположенном на 19-й линии Васильевского острова. Во время обыска на подпольной фабрике обноружили сырье, готовую продукцию и оборудование. Правоохранители изъяли 4,5 тысяч единиц табачной продукции и более шести тысяч никотинсодержащей продукции, общая стоимость которых превысила миллион рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 171.1 УК РФ.

Ранее в Хакасии полицейские изъяли из оборота крупную партию нелегальных вейпов.

