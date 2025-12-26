Реклама

Экономика
15:56, 26 декабря 2025Экономика

Дома россиян выросли

Macon: Число домов выше 25 этажей в России выросло на четверть за пять лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

За последние пять лет дома россиян выросли — число строящихся жилых зданий выше 25 этажей увеличилось почти на четверть (23 процента) с 2021 года. Об этом рассказали аналитики консалтинговой компании Macon и девелоперской компании «Талан» в совместном исследовании. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В целом средняя этажность новостроек в России стабилизировалась на отметке в 13 этажей и остается неизменной в течение последних десяти лет. Для городов миллионников этот показатель выше — 15 этажей.

Выше всего дома строят в Москве (их средняя высота достигает 23,5 этажа). Далее идут Уфа (22,4 этажа) и Новосибирск (19,3 этажа). Самыми низкими новостройки оказались в Краснодаре (10,8 этажа), Санкт-Петербурге (11,1 этажа) и Волгограде (12 этажей).

При этом аналитики отметили, что на конец 2025 года в 54 городах ведется строительство 861 проекта повышенной этажности (25 этажей и выше). Причем такие новостройки стали появляться даже в небольших городах. Однако больше всего высоток по-прежнему в Москве — в столице находится четверть всех таких домов страны. Высота самого высокого строящегося жилья достигает 94 этажа.

В регионах лидером по числу высотных новостроек стал Екатеринбург — самыми значительными проектами в городе являются девять новостроек высотой 34 этажа. Но самый высокий жилой дом за пределами столицы возводят в Самаре — в нем запланировали 39 этажей.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании жилья. К скачку цен может привести продление сроков ипотеки до 50 лет, считают эксперты.

