В МИД Украины заявили о сближении Вашингтона и Киева

Замглавы МИД Украины Кислица: Позиции США и Украины значительно сблизились

Позиции США и Украины по мирному урегулированию значительно сблизились. Об этом в комментарии для Financial Times сообщает замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

«Сейчас настало время для двух лидеров скорректировать соглашение, если это необходимо, и одобрить его», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности мирного плана по Украине на 90 процентов. Документ содержит 20 пунктов.

Ранее украинский лидер анонсировал личную встречу с президентом США Дональдом Трампом по итогам переговоров в Майами 21-22 декабря. Она состоится в воскресенье, 28 декабря.