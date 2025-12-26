Реклама

20:45, 26 декабря 2025

В МИД Украины заявили о сближении Вашингтона и Киева

Замглавы МИД Украины Кислица: Позиции США и Украины значительно сблизились
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Позиции США и Украины по мирному урегулированию значительно сблизились. Об этом в комментарии для Financial Times сообщает замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

«Сейчас настало время для двух лидеров скорректировать соглашение, если это необходимо, и одобрить его», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности мирного плана по Украине на 90 процентов. Документ содержит 20 пунктов.

Ранее украинский лидер анонсировал личную встречу с президентом США Дональдом Трампом по итогам переговоров в Майами 21-22 декабря. Она состоится в воскресенье, 28 декабря.

