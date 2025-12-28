Реклама

Мэр Нью-Йорка призвал жителей города «сидеть дома и делать детей»

Мэр Нью-Йорка Адамс призвал горожан на фоне снегопада сидеть дома и делать детей
Эрик Адамс

Эрик Адамс. Фото: Reuters

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс после прошедшего в городе сильного снегопада призвал горожан оставаться дома. Об этом он высказался в интервью местному подразделению ABC.

В частности, Адамс призвал жителей города заниматься повышением демографии. «Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка», — сказал он.

Сам мэр Нью-Йорка не сообщил, чем занимался в выходной день, однако рекомендовал горожанам «наслаждаться погодой». Известно, что на фоне снегопада в США задержали и отменили более десяти тысяч рейсов.

Ранее в США из-за снегопада столкнулись 45 автомобилей. Авария произошла на автомагистрали I-70 в 10 километрах от Терре-Хоута.

