Россия
07:52, 28 декабря 2025Россия

Россиян поздравили новогодним плакатом с четырьмя ошибками в названии одного города

Жителей Кронштадта поздравили плакатом с четырьмя ошибками в названии города
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Жителей Кронштадта поздравили с грядущими праздниками плакатом с четырьмя ошибками в названии города. На инцидент обратило внимание издание Readovka.

Накануне на центральной площади города прошло мероприятие «В ожидании чуда!» — его организовала местная администрация. Сцену украсили баннером с поздравлением горожанам.

«С новым годом, КроНДшаТД!» — гласила надпись. Местные жители быстро заметили, что в названии их Кронштадта допущено сразу четыре ошибки.

Летом в Екатеринбурге выпускникам гимназии № 35 выдали аттестаты с грамматической ошибкой. Учащиеся заметили опечатку: вместо слова «медицины» в документах было напечатано «медищины» — «Основы практической «медищины».

