Банк России повысил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 31 декабря составил 78,23 рубля

Курс доллара на 31 декабря 2025 года повышен до 78,2267 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Кроме того, евро подорожал до 92,0938 рубля, а юань — до 11,1592 рубля. На 30 декабря котировки доллара, евро и юаня составляли 77,4466, 91,4775 и 11,0501 соответственно.

Ранее эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин объяснил, что основным фактором укрепления рубля в уходящем году стала жесткая денежно-кредитная политика Банка России.

В свою очередь, старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев обратил внимание, что с января 2025-го укрепление рубля к доллару составило почти 45 процентов. Такая динамика начинает беспокоить участников рынка. Особенно это касается экспортеров. Дело в том, что ориентированные на внешние рынки российские компании начинают заметно терять в рублевой выручке.