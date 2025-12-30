Реклама

Экономика
18:27, 30 декабря 2025

Банк России повысил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 31 декабря составил 78,23 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Курс доллара на 31 декабря 2025 года повышен до 78,2267 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Кроме того, евро подорожал до 92,0938 рубля, а юань — до 11,1592 рубля. На 30 декабря котировки доллара, евро и юаня составляли 77,4466, 91,4775 и 11,0501 соответственно.

Ранее эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин объяснил, что основным фактором укрепления рубля в уходящем году стала жесткая денежно-кредитная политика Банка России.

В свою очередь, старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев обратил внимание, что с января 2025-го укрепление рубля к доллару составило почти 45 процентов. Такая динамика начинает беспокоить участников рынка. Особенно это касается экспортеров. Дело в том, что ориентированные на внешние рынки российские компании начинают заметно терять в рублевой выручке.

