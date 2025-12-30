«Мисс Россия» Анну Линникову похитили и попытались изнасиловать на Бали. Кого она в этом обвинила?

«Мисс Россия» Анна Линникова опубликовала фото похитившего ее мужчины

Обладательницу титула «Мисс Россия-2022» Анну Линникову похитили на Бали. По словам модели, злоумышленник насильно удерживал ее на своей вилле и пытался изнасиловать. Девушке удалось сбежать, но она продолжает получать угрозы. Что об этом известно и кого она обвиняет — в материале «Ленты.ру».

Линникову похитили 29 декабря

Российскую манекенщицу похитили на Бали 29 декабря. Линникова рассказала, что приехала на курорт одна, так как ее подруга перед вылетом потеряла паспорт.

Мужчина, с которым она познакомилась на острове в тот же день, предложил ей поехать перекусить, но вместо ресторана привез на свою виллу. После того как 25-летняя девушка выпила несколько коктейлей, новый знакомый начал ее домогаться.

Фото: @anna__linnikova

Пострадавшая заявила, что мужчина удерживал ее на своей вилле, отобрав телефон, и угрожал изнасилованием. Она призналась, что в итоге ей удалось сбежать, но произошедшее сильно повлияло на ее физическое и моральное состояние.

«Он вел себя очень агрессивно по отношению ко мне, и поэтому отчасти я ничего не могла сделать. Я просто его боялась», — высказалась Линникова о произошедшем.

После случившегося модель целый день искала переводчика, чтобы написать заявление в полицию. Уроженка Оренбурга надеется, что нападавшего вышлют из страны или арестуют.

Здесь это уголовно наказуемо, на Бали достаточно жесткие законы в плане домашнего насилия и очень хорошая защита у женщин. Я надеюсь, что с этим разберутся, и его либо депортируют из страны на 10 лет, либо он посидит немножко в тюрьме

Модель назвала имя обидчика

В соцсетях манекенщица назвала имя обидчика — она утверждает, что на нее напал Исмет Сабик. Девушка опубликовала фотографию мужчины и скриншоты его сообщений с угрозами. В переписке он утверждал, что «Мисс Россия» якобы выдумала эту историю, чтобы вымогать у него деньги.

Исмет Сабик Скриншот: @anna__linnikova

Манекенщица опровергла обвинения Сабика и назвала их «полным бредом». «Он живет на маленькой вилле, которая просто по площади, как моя одна ванная комната. У меня три этажа моей виллы и просто огромная территория, чисто лично моя», — отметила она и добавила, что имеет большой доход и не нуждается в дополнительных деньгах.

Разобраться с насильником девушке пообещал помощник Дональда Трампа

Линникова подчеркнула, что местные правоохранители бездействуют, поэтому она решила поделиться своей историей с подписчиками и призвала законодательно бороться с насильниками. На ее обращение якобы отреагировал помощник президента США Дональда Трампа, имя которого она не назвала.

Фото: @anna__linnikova

«Я просто в шоке! Иногда мне кажется, что я совершенно непопулярна. Но мне написал помощник Дональда Трампа! Он сказал, что поможет мне в решении этой проблемы», — подытожила манекенщица.