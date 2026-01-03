В России высказались о возможности повторных ударов по Венесуэле

Политолог Васильев: Опасность повторных ударов по Венесуэле остается высокой

Для Венесуэлы остается высокая опасность повторения военного вмешательства, пока экономическое и политическое пространство государства не будет «зачищено» для Соединенных Штатов. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, его слова приводит РИА Новости.

«Боевые действия расчищают дорогу корпорациям. Это предопределяет бескомпромиссную политику в отношении Венесуэлы. США не могут, особенно в Западном полушарии, позволить себе действовать не в полную силу. Тем более есть ресурсы, а Каракас очень слабо оборонялся», — указал политолог. По словам Васильева, Венесуэле будет очень тяжело противостоять давлению американской политики на изматывание и разрушение, как форме смены режимов.

Комментируя судьбу лидера страны Николаса Мадуро, собеседник агентства допустил, что Штаты, вероятно, будут использовать его с целью оказания психологического давления на власти Венесуэлы, пытаясь убедить их в бессмысленности сопротивления.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны,. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.