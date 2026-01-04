Реклама

Макрон нашел замену Мадуро

Макрон хочет, чтобы Венесуэлу возглавил главный оппонент Мадуро Уррутиа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andreas Gora / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переход власти в Венесуэле должен осуществляться под руководством лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Об этом он написал в соцсети X.

Французский лидер подчеркнул, что этот процесс должен быть мирным и проходить с уважением воли народа. «Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутиа, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход в кратчайшие сроки», — добавил он.

Ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что единственным президентом страны является Николас Мадуро.

3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате Мадуро и его жены. Они были вывезены из Венесуэлы. Трамп сообщил, что США нанесли успешный удар по Каракасу, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.

