11:31, 10 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам раскрыли доступный способ восстановиться после новогодних праздников

Терапевт Бурнацкая: Восстановиться после новогодних праздников поможет баня
Наталья Обрядина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Быстрее восстановиться после новогодних праздников поможет баня, считает врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. Правила парения с пользой для здоровья она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Баня — это отличный и при этом доступный способ вернуть тонус и зарядиться энергией после длинных выходных. Она расслабляет, очищает тело, тренирует сосуды и помогает избавиться от усталости, но только если подходить к процедурам правильно», — объяснила врач.

Начинать банные процедуры она посоветовала с теплого душа, чтобы переход в жаркий пар не стал шоком для организма. Зимой лучше выбирать парилки с сухим паром: они быстро нагреваются и создают комфортный микроклимат. Специалистка отметила, что слишком долго сидеть в горячей парной не стоит — 15 минут достаточно, особенно если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой или дыхательной системами. Также важно носить в парилке специальную банную шапку: она защитит голову и уши от перегрева.

При этом Бурнацкая предостерегла от употребления алкоголя в бане. «Спиртные напитки перегружают сердце и сосуды, усиливая эффект высокой температуры, что крайне опасно. Пить после сеанса парения лучше воду или теплый травяной чай», — рекомендовала она.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников предупредил об опасности бани для некоторых россиян. Врач указал, что банные процедуры противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, онкологическими болезнями, эпилепсией и гепатитом.

