09:17, 21 января 2026Мир

Убийце бывшего премьера Японии вынесли приговор

Kyodo: Убийцу экс-премьера Японии Абэ приговорили к пожизненному заключению
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kyodo / Reuters

Тэцуя Ямагами, смертельно ранившего бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году, приговорили к пожизненному заключению. Об этом пишет Kyodo.

«Окружной суд Нары приговорил (...) Тэцуи Ямагами к пожизненному заключению. Прокуроры потребовали пожизненного заключения, (...) его адвокаты заявляли, что тюремный срок должен быть не более 20 лет. По их словам, Ямагами стал жертвой религиозной группы, что побудило его убить Абэ», — отмечается в публикации.

В ходе суда Ямагами говорил об обиде на «Церковь объединения», потому что его семья потерпела финансовый крах из-за больших пожертвований. По его мнению, бывший премьер-министр страны якобы был в центре политического участия «Церкви объединения» в Японии.

Обвинение отвергло эти доводы, назвав их нелогичными. Прокуроры указывали на то, что обвиняемый совершил преступление в возрасте 41 года и поэтому мог отдавать отчет своим действиям.

8 июля 2022 года на Синдзо Абэ было совершено покушение. Политик выступал с речью на предвыборном митинге в поддержку кандидата от правящей партии, когда бывший военный подошел к нему со спины и произвел два выстрела из самодельного огнестрельного оружия. Абэ получил ранения в шею и грудную клетку и, несмотря на усилия врачей, скончался спустя несколько часов.

