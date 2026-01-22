Реклама

13:44, 22 января 2026

Вика Цыганова назвала причину всех бед в России

Певица Вика Цыганова назвала гордыню главной причиной разложения кино в России
Андрей Шеньшаков

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Певица Виктория Цыганова выдвинула версию, что случилось с российским кинематографом. Об это она написала в своем Telegram-канале

Артистка заявила, что «разложение» в кино и других сферах жизни россиян случилось из-за того, что люди «служат золотому тельцу» и исключают духовные ценности.

«Гордыня — корень всех бед, зависть — шипы и яд. А все остальное — искусный соус. Словно забыли, что любое здание разрушится, если сгниют опоры. А опоры общества — не стены, а традиционные ценности, культура и вера», — написала Цыганова.

Также Виктория обвинила телевидение, иностранных агентов и российский шоу-бизнес в развращении людей.

Ранее стало известно, что российская певица Виктория Цыганова прокомментировала сообщения о том, что Лариса Долина просила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках.

