Россия
00:05, 24 января 2026Россия

24 января: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)

Фото: Elena Shvetsova / Shutterstock / Fotodom

24 января в России — профессиональный праздник госслужащих. В мире напоминают о важности образования и лакомятся эскимо. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 24 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День госслужащего

Фото: Пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

24 января 1722 года Петр I утвердил закон о порядке государственной службы в российской империи — «Табель о рангах». Документ установил классификацию воинских, статских и придворных чинов, а также соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства.

Праздники в мире 24 января

Международный день образования

В 2018 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую Международный день образования, признавая его роль в достижении мира и развития. По данным организации, в настоящее время 258 миллионов детей и молодых людей по всему миру не имеют возможности посещать школу, у 617 миллионов детей и подростков нет элементарных навыков чтения и счета. День образования призван напомнить о том, что образование — одно из основных прав человека.

Международный день эскимо

Фото: demm28 / Shutterstock / Fotodom

24 января 1922 года кондитер из США Кристиан Нельсон получил патент на собственную разработку — эскимо. Интересно, что изначальный вариант лакомства не предполагал палочку — это был просто брикет сливочного мороженого с шоколадным вкусом. Палочка появилась только в 1934 году, и до эскимо ей уже обзавелись другие разновидности холодного десерта.

Какие еще праздники отмечают в мире 24 января

  • День белого зайца;
  • Международный день женского спорта;
  • День рождения баночного пива.

Какой церковный праздник 24 января

День памяти преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника

Церковь почитает святого Феодосия как основателя первого общежительного монастыря. В начале пути, стремясь к отшельнической жизни, он поселился в пустынной пещере. Согласно преданию, именно там ночевали три волхва, пришедшие поклониться новорожденному Иисусу.

В уединении святой прожил 30 лет, все время пребывая в великом воздержании и непрестанной молитве. Постепенно к нему начали стекаться ученики, так что через некоторое время Феодосий основал неподалеку обитель. Там он устроил странноприимные дома, отдельные больницы для иноков и мирян, а также убежища для престарелых.

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 24 января

  • Попразднство Богоявления;
  • День памяти преподобного Феодосия Антиохийского;
  • Праздник в честь Елецкой иконы Божией Матери.

Приметы на 24 января

В народе 24 января называли Федосей-весняк. Обычно в это время наступало первое небольшое потепление, которое на Руси именовали Федосеевой оттепелью.

  • Оттепель в этот день предвещает раннюю и затяжную весну.
  • Туман и полная воды прорубь указывают на большой разлив рек весной.
  • Редкие облака обещают заморозки в ближайшее время.

Кто родился 24 января

Василий Суриков (1848-1916)

Фото: Public domain / Wikipedia

Выдающийся русский художник, мастер исторической живописи. Его первым крупным произведением стала картина «Утро стрелецкой казни», посвященная казни стрельцов после бунта 1698 года. За ней последовали «Меншиков в Березове» и знаменитая «Боярыня Морозова». Ряд произведений Сурикова сейчас хранится в Третьяковской галерее.

Эрнст Гофман (1776-1822)

Немецкий писатель, композитор и художник. Широко известен как автор сказок «Щелкунчик и Мышиный король», «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», романов «Житейские воззрения кота Мурра», «Повелитель блох» и других произведений.

Кто еще родился 24 января

  • Екатерина Климова (48 лет) — российская актриса;
  • Елена Гущина (43 года) — российская певица, участница шоу «Студия "СОЮЗ"»;
  • Миша Бартон (40 лет) — англо-американская актриса и модель;
  • Валерий Дилюля (56 лет) — белорусский гитарист;
  • Роман Филиппов (1936-1992) — советский актер.

