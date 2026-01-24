24 января в России — профессиональный праздник госслужащих. В мире напоминают о важности образования и лакомятся эскимо. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 24 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День госслужащего

Фото: Пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

24 января 1722 года Петр I утвердил закон о порядке государственной службы в российской империи — «Табель о рангах». Документ установил классификацию воинских, статских и придворных чинов, а также соотношение чинов по старшинству и последовательность чинопроизводства.

Праздники в мире 24 января

Международный день образования

В 2018 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую Международный день образования, признавая его роль в достижении мира и развития. По данным организации, в настоящее время 258 миллионов детей и молодых людей по всему миру не имеют возможности посещать школу, у 617 миллионов детей и подростков нет элементарных навыков чтения и счета. День образования призван напомнить о том, что образование — одно из основных прав человека.

Международный день эскимо

Фото: demm28 / Shutterstock / Fotodom

24 января 1922 года кондитер из США Кристиан Нельсон получил патент на собственную разработку — эскимо. Интересно, что изначальный вариант лакомства не предполагал палочку — это был просто брикет сливочного мороженого с шоколадным вкусом. Палочка появилась только в 1934 году, и до эскимо ей уже обзавелись другие разновидности холодного десерта.

Какие еще праздники отмечают в мире 24 января

День белого зайца;

Международный день женского спорта;

День рождения баночного пива.

Какой церковный праздник 24 января

День памяти преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника

Церковь почитает святого Феодосия как основателя первого общежительного монастыря. В начале пути, стремясь к отшельнической жизни, он поселился в пустынной пещере. Согласно преданию, именно там ночевали три волхва, пришедшие поклониться новорожденному Иисусу.

В уединении святой прожил 30 лет, все время пребывая в великом воздержании и непрестанной молитве. Постепенно к нему начали стекаться ученики, так что через некоторое время Феодосий основал неподалеку обитель. Там он устроил странноприимные дома, отдельные больницы для иноков и мирян, а также убежища для престарелых.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 января

Попразднство Богоявления;

День памяти преподобного Феодосия Антиохийского;

Праздник в честь Елецкой иконы Божией Матери.

Приметы на 24 января

В народе 24 января называли Федосей-весняк. Обычно в это время наступало первое небольшое потепление, которое на Руси именовали Федосеевой оттепелью.

Оттепель в этот день предвещает раннюю и затяжную весну.

Туман и полная воды прорубь указывают на большой разлив рек весной.

Редкие облака обещают заморозки в ближайшее время.

Кто родился 24 января

Выдающийся русский художник, мастер исторической живописи. Его первым крупным произведением стала картина «Утро стрелецкой казни», посвященная казни стрельцов после бунта 1698 года. За ней последовали «Меншиков в Березове» и знаменитая «Боярыня Морозова». Ряд произведений Сурикова сейчас хранится в Третьяковской галерее.

Немецкий писатель, композитор и художник. Широко известен как автор сказок «Щелкунчик и Мышиный король», «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», романов «Житейские воззрения кота Мурра», «Повелитель блох» и других произведений.

Кто еще родился 24 января