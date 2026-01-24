Раскрыт доход Долиной после скандала с квартирой

«КП»: Ларисе Долиной платят по ₽100 тыс. за спектакль

Певица Лариса Долина после скандала с квартирой зарабатывает на сольных концертах и спектаклях. Об этом сообщила «Комсомольская правда» («КП»).

По информации издания, в ближайшее время у Долиной запланированы несколько сольных концертов в ресторанах Москвы и в подмосковных городах. Также в марте у народной артистки пройдут гастроли по городам Центрального федерального округа.

Кроме того, Долина играет в театре на Таганке, выходя на сцену в спектакле «Фигаро» и мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». В среднем за выход на сцену ей платят по 100 тысяч рублей.

