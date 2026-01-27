Невесту Роналду обругали в сети за роскошный образ в Белом доме

Невеста Роналду Джорджина Родригес посетила Белый дом с бриллиантом в 30 карат

Испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес посетила Белый дом и подверглась критике в соцсетях. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Невеста Криштиану Роналду приехала в США с целью посетить премьеру документального фильма о первой леди США Мелании Трамп. Манекенщица поделилась серией фото и видео, на которых позировала напротив Белого дома в шубе, а также показала детали своего роскошного образа, в том числе сумку Hermes и кольцо с бриллиантом весом 30 карат.

Подписчики обругали Родригес в комментариях за поддержку Трампа на фоне протестов в США против Иммиграционной и таможенной полиции. «Главный пример игнорирования происходящего в США», «Люди страдают из-за политиков, а вы встаете на их защиту», «Вы могли бы отклонить приглашение», «Стыд», — высказывались многочисленные пользователи.

В сентябре 2025 года Родригес похвасталась роскошным помолвочным кольцом. Она позировала перед фотографами на пирсе в мини-платье черного цвета, оформленном кружевной юбкой и цветочной аппликацией на горле.