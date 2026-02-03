Европа решила взять свою оборону в собственные руки

Politico: Лидеры ЕС договорились разработать собственные гарантии безопасности

На выходных в столице Хорватии Загребе консервативные лидеры Европейского союза (ЕС) заявили о необходимости усилить европейскую оборону и договорились разработать собственные гарантии безопасности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«На протяжении десятилетий некоторые страны говорили: "У нас есть НАТО, зачем нам параллельные структуры?"», — заявил высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

Он добавил, что после угроз президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии Европа почувствовала необходимость взять свою безопасность в собственные руки, а не полагаться на НАТО.

В Договоре о Европейском союзе с 2009 года есть статья 42.7, которая предполагает, что в случае нападения на одно государство — член ЕС другие страны объединения обязаны будут оказать помощь. Несмотря на это, она редко рассматривалась как необходимая, поскольку статья 5 НАТО служит аналогичной цели. Теперь европейские правительства начали сомневаться, действительно ли США будут готовы помочь Европе.

Лидеры, среди которых был канцлер Германии Фридрих Мерц, признали необходимость обеспечить европейскую безопасность самостоятельно. Они поручили двум пока неназванным лидерам оперативно разработать планы по превращению статьи 42.7 из положения на бумаге в реальную гарантию безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа никогда не сможет стать самостоятельной в вопросах безопасности без Соединенных Штатов. Указав на уязвимость Европы, генсек альянса призвал забыть идею о временной автономии, отметив, что европейские страны по-прежнему тратят на оборону недостаточно.