11:22, 3 февраля 2026Россия

Российский военнослужащий раскрыл детали переброски сил в Курскую область за один день

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В 2024 году бойцов подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты перевели в Курскую область с донецкого направления буквально за один день. Детали переброски сил военнослужащий Максим Ефанов раскрыл в беседе с газетой «Красная звезда».

Когда летом 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в российское приграничье, морпехи находились на донецком направлении, где обустраивали новые пункты временной дислокации, готовились к предстоящим задачам и занимали позиции на переднем крае.

«Сначала мы все это в новостях смотрели. С одной стороны, думали, что нам бы сейчас туда, чтобы там порубиться с врагом. И вообще, как он себе такое позволяет?! С другой стороны, понимали: где сейчас мы, а где Курск. То есть, казалось, вряд ли нас туда отправят. Хотя мы желали именно этого», — вспомнил Ефанов.

Вскоре поступил приказ о переброске сил в Курскую область. Как рассказал собеседник издания, за сутки бригада совершила марш в указанный район, где оперативно развернулась на новых рубежах.

Вторжение ВСУ в курское приграничье началось 6 августа 2024 года. Российские войска полностью освободили регион весной 2025 года. Ранее британская газета The Guardian сообщила, что ВСУ потеряли все резервы после атаки на Курскую область.

