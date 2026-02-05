Россия внесла создателя сайта «Миротворец» в перечень террористов и экстремистов

В России создателя украинского сайта «Миротворец» Георгия Тука внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Людям и организациям из этого списка запрещено взаимодействовать со СМИ, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами.
Тук также является бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Доступ в России к «Миротворцу» запрещен по решению суда. Сайт был создан по инициативе депутата Верховной Рады Украины Антона Геращенко. Ресурс не получил официального статуса, но внесенным в эту базу данных лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес в перечень террористов сотрудника Главного управления разведки Украины Рустема Фахриева.