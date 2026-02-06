Ходченкова стала жертвой разборок с ТСЖ

Представитель Ходченковой заявил, что ее оболгали коммунальщики

Российскую актрису Светлану Ходченкову оболгали коммунальщики. Об этом «Московскому комсомольцу» заявил представитель матери Ходченковой в суде Денис Хорошилов.

По словам собеседника газеты, мать Светланы Ходченковой и сама актриса стали жертвами разборок с товариществом собственников жилья (ТСЖ). Претензии по поводу запорного шарового крана в санузле звезды, как отмечается, не имеют под собой основания. Если прежде Telegram-канал Mash писал, что семья установила его самовольно, тем самым лишив воды 13 семей, то теперь представитель знаменитости уверяет, что кран стоял на общем стояке еще до того, как Ходченкова заехала в квартиру. «ТСЖ нагло врет. Запорный кран там стоял изначально, с давних времен, когда покупалась квартира. Кран был поставлен для технических целей еще строителями», — пояснил Хорошилов. Ходченковы, как подчеркивается, никогда им не пользовались и тем более не перекрывали. Это ясно по состоянию крана: он покрыт пылью и паутиной. Ходченковы подали встречный иск.

Истинной причиной судебных разбирательств, по мнению матери Ходченковой, являются ее жалобы на произвол ТСЖ. Женщина не раз обращалась в суд по поводу непомерно высоких счетов за «коммуналку».

Ранее сообщалось, что Светлана Ходченкова перекрыла общий стояк горячего водоснабжения после ремонта в своей квартире. Пострадавшие подали иск — суд постановил, что звезда самовольно изменила систему горячего водоснабжения и ограничила доступ к общедомовым коммуникациям другим жильцам. Звезду фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину» обязали снести стену в санузле для демонтажа запорной арматуры, оплатить соседям расходы на юриста в размере 40 тысяч рублей и госпошлину 20 тысяч рублей.