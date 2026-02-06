Василий Осьмаков призвал повысить эффективность взаимодействия Минобороны и промышленности

Замминистра обороны Осьмаков подчеркнул важность развития военной медицины

Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков посетил с рабочей поездкой военный инновационный технополис «ЭРА», где принял участие в стратегической сессии, посвященной инновационному развитию военной медицины в современных условиях. Сессия прошла под руководством первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова.

Участники сессии обсудили возможности российской промышленности по внедрению инновационных разработок для нужд медицинской службы Вооруженных сил, а также основные направления развития медицинского обеспечения участников специальной военной операции.

«Такие вещи, как медицина, инженерное обеспечение, логистика оказывают не меньшее влияние на эффективность ведения боевых действий. Тема, которую мы обсуждаем сейчас, это жизни людей, жизни наших бойцов. Это важный вопрос, которому надо уделить очень большое внимание», — сказал Василий Осьмаков.

Перед началом заседания участники стратегической сессии ознакомились с выставкой проектов предприятий промышленности и научных организаций. В частности, были представлены модули военной медицины, наземные робототехнические комплексы для обеспечения медико-санитарных мероприятий, средства эвакуации, защитная одежда, сумки медицинских специалистов и медикаменты.

«На выставке и в выступлениях коллег мы уже сделали акцент на полном цикле работы с ранеными, начиная с эвакуации и заканчивая всеми видами реабилитации. Это позволяет придать системный характер, выявить сбои на каждом этапе и сформулировать те решения, которые позволят повысить эффективность взаимодействия Минобороны, промышленности и нашей медицины», — отметил замминистра обороны России.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева, заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова, представители органов военного управления, предприятий оборонно-промышленного комплекса и исследовательских центров.

