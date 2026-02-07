Две страны оспорят в суде решение ЕС по российскому газу

Гашпар: Словакия и Венгрия оспорят в суде решение Евросоюза по российскому газу

Словакия и Венгрия оспорят в суде решение Евросоюза о запрете на импорт российского газа. Об этом разговоре с ТАСС заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Страны планируют подавать иски в Суд Европейского союза отдельно, но координируют свои юридические действия.

«По мнению их [Словакии и Венгрии] правительств, данное решение нарушает основные принципы ЕС, в частности, принципы субсидиарности и пропорциональности, а энергетика по-прежнему относится к национальной компетенции», — пояснил Гашпар.

Вице-спикер также напомнил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из России «энергетическим самоубийством», а решение было принято без учета Братиславы и Будапешта.

Ранее Евросоюз обязал иностранных поставщиков газа доказывать нероссийское происхождение топлива.