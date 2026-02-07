Реклама

15:09, 7 февраля 2026Силовые структуры

В российском городе арестовали мужчину за поджог беременной женщины

В Курске арестовали мужчину, который поджег беременную сожительницу
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Андреев Владимир / URA.RU / ТАСС

Суд в Курске заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в поджоге женщины на седьмом месяце беременности. Инцидент произошел в одном из поселков Курского района, пострадавшая выжила, беременность удалось сохранить. Об этом сообщает РИА Новости.

Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении жителя Воронежской области 1984 года рождения. По данным суда, вечером 5 февраля 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей 1995 года рождения, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег с помощью зажигалки.

После произошедшего подозреваемый скрылся с места преступления. Женщину экстренно госпитализировали, медики оказали ей своевременную помощь — ее жизнь и беременность удалось спасти.

В Следственном комитете по Курской области сообщили, что в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на женщину, заведомо находящуюся в состоянии беременности, совершенном с особой жестокостью.

