Экономика
09:59, 14 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали самые подешевевшие фрукты и ягоды

NTech: В начале февраля киви в России подешевело на 19 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: niroworld / Shutterstock / Fotodom  

В начале этого месяца в России снизились цены на некоторые фрукты и ягоды. Это выяснили аналитики компании NTech. Их процитировало РИА Новости.

Сильнее всего подешевело киви. Относительно февраля прошлого года его цена упала на 19 процентов, до 241 рубля за килограмм. Также за килограмм помело стали просить 158 рублей, что на 17 процентов меньше. Кроме того, на 13 процентов упала стоимость авокадо, которая в период со 2 по 8 февраля дошла до 481 рубля за килограмм.

Что касается апельсинов, мандаринов и бананов, то они подешевели на семь процентов, или до 127, 166 и 137 рублей соответственно. Кроме того, стоимость груш опустилась на три процента, до 251 рубля.

Ранее сообщалось, что с декабря 2025 года в России на 6,21 процента подорожали яблоки. Максимальная цена этого фрукта достигла в Чукотском автономном округе 638 рублей за килограмм. Причинами такой динамики стала ситуация с импортом этой продукции из стран ближнего и дальнего зарубежья.

