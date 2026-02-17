Стало известно о новых переговорах в Женеве по Украине

Представители стран Европы могут встретиться с командами США и Украины в Женеве

Советники по национальной безопасности Великобритании, Германии, Италии и Франции могут встретиться с командами США и Украины на полях переговоров в Женеве 17 февраля. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

«Сегодня на полях переговоров запланированы переговоры между советниками по национальной безопасности и делегациями Украины и США», — стало известно собеседнику агентства.

По его словам, в настоящее время представители стран Европы наблюдают за ходом трехсторонних переговоров России, Украины и США.

Ранее сообщалось, что к месту проведения переговоров прибыла многочисленная делегация Великобритании. По данным источников, ее возглавил советник по безопасности британского премьер-министра Кира Стармера Джонатан Пауэлл.