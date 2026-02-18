Сообщения о взрыве в Ленобласти не подтвердились

В соцсетях начали распространяться сообщения о том, что в Ленинградской области якобы произошел взрыв, в результате которого обрушилось здание военной полиции. Однако данная информация не была подтверждена официальными источниками.

Один из подобных постов был опубликован в Telegram-канале «ЕЖ» (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов). К заметке также были прикреплены видео с места случившегося, заимствованные из других источников. На кадрах видно, что территория оцеплена, на месте работают представители правоохранительных органов.

В действительности никаких официальных данных о том, что в Ленобласти произошел взрыв, не поступало. Так, местный губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил об обрушении здания и добавил, что точные причины случившегося еще устанавливаются. «На месте работает специализированная техника. Следственные действия продолжаются», — уточнил он.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего по признакам преступлений, предусмотренных ст. 219 («Нарушение требований пожарной безопасности») и ст. 293 УК РФ («Халатность»). «Военные следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий», — говорится в комментарии пресс-службы ведомства. Таким образом, на данный момент правоохранительные органы исключают версию террористического акта.

Также стоит отметить, что на фотографиях и видео с места ЧП отсутствуют какие-либо признаки, косвенно подтверждающие версию взрыва: к примеру, осколки стекол, которые, как правило, выбивает взрывной волной, а также разлет обломков, следы возгорания, воронки или дым.

Утверждения, что в Сертолово произошел взрыв, достаточно широко распространились в СМИ, однако впоследствии многие издания опубликовали официальные данные о случившемся. В их числе оказались РИА Новости, «Фонтанка», News.Ru, «Коммерсантъ», «Вечерняя Москва».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».