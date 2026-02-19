Реклама

15:23, 19 февраля 2026Экономика

Корпорация МСП запустила прием заявок по льготной программе для МТК

Российские МТК получат до 20 миллиардов рублей льготного финансирования
Константин Паршин (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Объем льготного финансирования малых технологических компаний (МТК) в 2026 году по специальной программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП будет увеличен до 20 миллиардов рублей. О запуске приема заявок объявили в ходе заседания совета директоров Корпорации МСП под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова.

«Для адресной поддержки малых технологических компаний продолжает действовать специальная программа льготного кредитования "Высокотех". Анализ предыдущих лет показывает, что компании, получившие финансирование по программе, в 2,5 раза больше создают рабочих мест. Средний объем выручки на одного получателя с 2021 по 2024 год вырос в 2,7 раза», — сообщил Максим Решетников.

В Корпорации МСП пояснили, что МТК смогут получить кредит по программе по ставке «ключ минус 7 процентов» при значении ключевой ставки Банка России более 10 процентов годовых. В настоящее время ставка кредитования составляет 8,5 процента. При уровне ставки ЦБ 10 процентов и ниже кредиты буду предоставлены по фиксированной ставке 3 процента. Получателями могут стать МТК с выручкой от 100 миллионов до 4 миллиардов рублей и темпом роста выручки (CAGR) 10 процентов за два года. Кредитование осуществляет дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк. Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ.

«Доступность финансирования является одним из ключевых факторов роста для высокотехнологичного бизнеса. Льготные средства помогают предпринимателям масштабировать производства и наращивать объемы выпускаемой продукции. Высокий спрос на такую поддержку показала заявочная кампания прошлого года. За первые месяцы количество заявок превысило плановый показатель. В результате в 2025 году малые технологические компании привлекли по льготной программе для высокотеха 11,5 миллиарда рублей. А всего с 2022 по 2025 годы кредитные средства по ней получили 358 компаний на общую сумму 59,7 миллиарда рублей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Программа льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных МСП реализуется с апреля 2022 года. С 1 августа 2024 года льготные кредиты по ней могут оформить исключительно МТК.

