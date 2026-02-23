Найдено секретное место хранения фото и компьютеров Эпштейна

Telegraph: Эпштейн прятал фото и компьютеры на шести секретных складах в США

Американский финансист Джеффри Эпштейн прятал фото и компьютеры на секретных складах в разных штатах США. Об этом пишет издание The Telegraph.

«[Эпштейн] арендовал шесть складских помещений в разных штатах США и использовал их для хранения вещей со своих объектов недвижимости, в том числе компьютеров с Литл-Сент-Джеймс, его частного острова в Карибском море», — указали журналисты после проведенного расследования.

По данным издания, еще в середине 2000-х годов Джеффри Эпштейн получил информацию о готовящемся у него обыске. После этого он нанял частных детективов, которые и переместили компьютеры в секретное хранилище. За это они получили крупную сумму — несколько десятков тысяч долларов.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала о постоянных проблемах в расследованиях дела Джеффри Эпштейна. По ее словам, они начались еще при президенте Джордже Буше-младшем.