22:37, 23 февраля 2026Бывший СССР

Возможности ВСУ пойти в наступление оценили

Военный аналитик Кнутов: ВСУ способны только на удерживание позиций
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

На сегодняшний день возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) хватает только на удерживание позиций и постепенное отступление. Таким мнением поделился военный аналитик, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с журналистами «МК».

Эксперт обратил внимание на заявления, прозвучавшие в Верховной Раде. Там сказали, что численности украинской армии хватает лишь для обороны, в то время как любые попытки контратаковать не являются обоснованными и ведут только к гибели личного состава.

«250 тысяч человек — это 50 бригад, которые нужно оснастить вооружением и техникой. При этом некоторые западные страны заявили о том, что у них нет вооружения, и все, что он мог, он уже поставил Украине», — отметил Кнутов. В этой связи говорить о том, что ВСУ могли бы весной начать контрнаступление, — достаточно смелое суждение, подчеркнул историк.

По его словам, продвижение ВС России в Днепропетровской области является тревожным сигналом для Киева.

Ранее политолог и военный эксперт Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что у Украины еще есть молодежь, для пополнения ВСУ. По его прогнозам, Киев может пойти на то, чтобы начать призывать в армию 18-летних для восполнения резервов.

