Назван способ получения справедливой выплаты при утрате автомобиля

Эксперт Остудин рассказал, как добиться справедливой выплаты при утрате машины

Для большинства водителей новость о том, что их автомобиль попал в тотал (признанная экономическая нецелесообразность его ремонта), звучит как приговор. Вопрос не только в том, сколько насчитала страховая компания. Важнее, хватит ли этих денег на покупку эквивалентной машины по рыночной стоимости. Как добиться справедливой выплаты при утрате транспортного средства от страховщиков, «Ленте.ру» рассказал эксперт-практик по страхованию и управлению многопрофильными активами, владелец АО «СК "Астро Волга"» Ярослав Остудин.

Представление о том, что машину списывают только после серьезной аварии, давно устарело, отмечает эксперт. Достаточно не самого сильного удара, чтобы недешевая электронная начинка «съела» всю стоимость автомобиля. Ремни, подушки безопасности, датчики, контроллеры и другие скрытые повреждения в сумме могут дать такую цифру, что страховщику будет дешевле признать транспорт «погибшим», чем пытаться вернуть его в строй.

Главной проблемой в этой ситуации всегда является оценка так называемых «годных остатков» — того, что осталось от машины после аварии. Страховая берет рыночную стоимость автомобиля до ДТП и вычитает из нее стоимость уцелевших деталей и агрегатов. Если остатки оценены слишком дорого, владелец получает меньше ожидаемого.

«Как правило, никакого умышленного обмана тут нет. Дело в том, что страховщик считает остатки по своим базам, которые основаны на усредненных справочных данных, тогда как реальная ликвидность поврежденного автомобиля определяется спросом на вторичном рынке и предложениями профильных компаний», — объясняет Остудин.

Единственный способ повлиять на решение страховой компании — предъявить ей подтвержденные расчеты и дать ссылки на реальные рыночные цены, советует он.

Для начала пострадавшему нужно обязательно получить расчет страховой с калькуляцией ремонта, отчетом об оценке и актом осмотра. Без этого спорить бессмысленно. Следующим шагом станет доказательство стоимости остатков. Если автомобилист решил оставить машину себе, ему придется собрать предложения с разборок, скриншоты продаж битых машин и данные аукционов, чтобы показать реальную цену.

После этого можно обращаться к финансовому уполномоченному. С 2019 года это обязательно для всех страховых споров. Эксперт подчеркивает, что услуга бесплатная и быстрее, чем суд. В некоторых случаях выгоднее передать машину страховщику и получить полную сумму, чем спорить об остатках. Специалист рекомендует трезво оценить оба варианта.

