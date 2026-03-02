Реклама

Мир
14:27, 2 марта 2026Мир

Израиль атаковал дом и.о. верховного лидера Ирана

ВВС Израиля атаковали дом и.о. верховного лидера Ирана Арафи
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали дом исполняющего обязанности (и.о.) верховного лидера Ирана Ализеры Арафи. Об этом в Telegram сообщил израильский «9 канал».

«ВВС Израиля атаковали дом временного и.о. верховного лидера Ирана Алирезы Арафи», — говорится в сообщении.

Как отметили журналисты, судьба временно исполняющего обязанности верховного лидера Исламской Республики остается неизвестной.

Ранее жертвой ударов Израиля и США по Ирану стал верховный лидер страны Али Хаменеи. Тегеран подтвердил его гибель в ночь на 1 марта.

