Израиль атаковал дом и.о. верховного лидера Ирана

ВВС Израиля атаковали дом и.о. верховного лидера Ирана Арафи

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали дом исполняющего обязанности (и.о.) верховного лидера Ирана Ализеры Арафи. Об этом в Telegram сообщил израильский «9 канал».

«ВВС Израиля атаковали дом временного и.о. верховного лидера Ирана Алирезы Арафи», — говорится в сообщении.

Как отметили журналисты, судьба временно исполняющего обязанности верховного лидера Исламской Республики остается неизвестной.

Ранее жертвой ударов Израиля и США по Ирану стал верховный лидер страны Али Хаменеи. Тегеран подтвердил его гибель в ночь на 1 марта.

