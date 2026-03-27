05:00, 27 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о неочевидной опасности незащищенного орального секса

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

У людей, часто меняющих партнеров и занимающихся оральным сексом без презерватива, повышен риск одного вида рака, предупредил онколог «Скандинавского Центра Здоровья» Сергей Иванов. О неочевидной опасности этого вида интимной близости он поговорил с «Лентой.ру».

Врач предупредил, что во время орального секса без презерватива слизистые ротоглотки может поражать вирус папилломы человека (ВПЧ). «ВПЧ может жить в клетках поверхностного слоя кожи и слизистых. Ему подходят зоны, где есть слизистая и микроповреждения, через которые проще закрепиться. Поэтому вирус обитает не только в области шейки матки, но и во рту, на языке, в области миндалин и ротоглотки», — объяснил Иванов.

Онколог подчеркнул: эта инфекция очень распространена, но тяжелые последствия в виде злокачественных опухолей развиваются в случаях, если человек с ослабленным иммунитетом длительное время контактирует с высокорисковым типом ВПЧ. По словам врача, вероятность заразиться именно такой формой инфекции растет с количеством партнеров.

Иванов добавил, что риск рака горла и глотки повышен у тех, кто курит и злоупотребляет алкоголем, поскольку эти вредные привычки поддерживают хроническое раздражение и повреждение слизистой, а также ухудшают восстановление тканей.

Ранее гинеколог Дженнифер Линкольн перечислила самые распространенные заблуждения о защите от инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Она указала, что многие полагают, что при наличии одного полового партнера необязательно сдавать анализы на ИППП.

